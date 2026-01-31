Randonnée de l’été Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Randonnée de l’été Vieilles-Maisons-sur-Joudry dimanche 28 juin 2026.
Randonnée de l’été
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Rando de l’été
Rando de l’été. Inscription et départ parking étang des Bois de 7h à 9h30. 3 parcours 10, 15, 20km. Participation de 3 à 5€. Café au départ, ravitaillement, verre de l’amitié à l’arrivée. Pensez à votre gobelet. renseignements 06 78 31 87 05 ou randolorris@yahoo.fr. 3 .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 78 31 87 05 randolorris@yahoo.fr
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English :
Summer hikes
L’événement Randonnée de l’été Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-03-18 par OT GATINAIS SUD