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Atelier vannerie Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Atelier vannerie Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Atelier vannerie Vieilles-Maisons-sur-Joudry samedi 13 juin 2026.

Ville : 45260 Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Département : Loiret

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Atelier vannerie

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Atelier vannerie
Atelier vannerie. Une journée pour confectionner un projet complet. Sur inscription avec participation. De 10h à 12h et de 14h à 17h   .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04 

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English :

Basket-making workshop

L’événement Atelier vannerie Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GATINAIS SUD

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