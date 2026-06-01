Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Atelier vannerie

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Atelier vannerie

Atelier vannerie. Une journée pour confectionner un projet complet. Sur inscription avec participation. De 10h à 12h et de 14h à 17h .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04

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English :

Basket-making workshop

L’événement Atelier vannerie Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GATINAIS SUD