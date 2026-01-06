Atelier écriture et scène ouverte Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Atelier écriture et scène ouverte Vieilles-Maisons-sur-Joudry samedi 11 avril 2026.
153 Route de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-06-14 12:00:00
2026-04-11 2026-05-10 2026-06-14
Atelier d’écriture de 10h30 à 12h sur inscription. Scène ouverte de 15h à 17h, entrée libre. Venez écrire puis réciter, clamer, slamer, chanter. Entrée libre sans inscription. Restauration sur place. .
153 Route de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04 contact@les3ecluses.com
