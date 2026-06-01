Concert Sebka Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Concert Sebka Vieilles-Maisons-sur-Joudry samedi 27 juin 2026.
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Concert Sebka
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Concert Sebka
Concert Sebka. chanteur, parolier et mélodiste il conte en guitare la complexité du monde et du cœur. A 15h .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sebka concert
L’événement Concert Sebka Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GATINAIS SUD
À voir aussi à Vieilles-Maisons-sur-Joudry (Loiret)
- Atelier écriture et scène ouverte Vieilles-Maisons-sur-Joudry 14 juin 2026
- Randonnée de l’été Vieilles-Maisons-sur-Joudry 28 juin 2026
- Vivre le brame du cerf Vieilles-Maisons-sur-Joudry 18 septembre 2026