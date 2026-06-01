Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert Sebka

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concert Sebka

Concert Sebka. chanteur, parolier et mélodiste il conte en guitare la complexité du monde et du cœur. A 15h .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sebka concert

L’événement Concert Sebka Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GATINAIS SUD