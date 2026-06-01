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Concert Sebka Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert Sebka Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert Sebka Vieilles-Maisons-sur-Joudry samedi 27 juin 2026.

Ville : 45260 Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Département : Loiret

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert Sebka

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Concert Sebka
Concert Sebka. chanteur, parolier et mélodiste il conte en guitare la complexité du monde et du cœur. A 15h   .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04 

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English :

Sebka concert

L’événement Concert Sebka Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GATINAIS SUD

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