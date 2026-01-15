Atelier d’écriture imaginative Place Gudin Château-Chinon (Ville)
Atelier d’écriture imaginative Place Gudin Château-Chinon (Ville) jeudi 5 février 2026.
Atelier d’écriture imaginative
Place Gudin Centre Culturel Condorcet Château-Chinon (Ville) Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 14:00:00
fin : 2026-02-05 16:00:00
Date(s) :
2026-02-05
L’association Sciriolus propose un atelier d’écriture pour adultes et adolescents à partir de 16 ans. .
Place Gudin Centre Culturel Condorcet Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 08 64 mediatheque@ville-chateau-chinon.fr
English : Atelier d’écriture imaginative
