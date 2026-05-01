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Atelier d’écriture Chez Agnès Jenzat

Atelier d’écriture Chez Agnès Jenzat dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Chez Agnès

Adresse : 9 rue de l'église

Ville : 03800 Jenzat

Département : Allier

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Jenzat

Atelier d’écriture

Chez Agnès 9 rue de l’église Jenzat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 15:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Je vous accueille chez Agnès pour un atelier d’écriture créative autour du thème la bande-son de nos vies .
Aucun pré-requis nécessaire, tout le monde est bienvenu.
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Chez Agnès 9 rue de l’église Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 82 66 73  contact@lechodelencre.fr

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English :

I welcome you to Agnès’ home for a creative writing workshop on the theme of the soundtrack of our lives .
No pre-requisites necessary, everyone is welcome.

L’événement Atelier d’écriture Jenzat a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Val de Sioule

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