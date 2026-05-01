Atelier d’écriture Chez Agnès Jenzat

Jenzat

Atelier d’écriture

Chez Agnès 9 rue de l’église Jenzat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 15:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Je vous accueille chez Agnès pour un atelier d’écriture créative autour du thème la bande-son de nos vies .

Aucun pré-requis nécessaire, tout le monde est bienvenu.

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Chez Agnès 9 rue de l’église Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 82 66 73 contact@lechodelencre.fr

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English :

I welcome you to Agnès’ home for a creative writing workshop on the theme of the soundtrack of our lives .

No pre-requisites necessary, everyone is welcome.

L’événement Atelier d’écriture Jenzat a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Val de Sioule