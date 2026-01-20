Atelier d’écriture / Jeu Double INTERFACE Dijon

Atelier d’écriture / Jeu Double

INTERFACE 12 Rue Chancelier de l’Hospital Dijon Côte-d’Or

Début : 2026-03-19 18:00:00

fin : 2026-03-19 20:00:00

2026-03-19

Dans l’ambiance conviviale de l’appartement, Laurence Gourdon tirera le fil de l’exposition Jeu Double par les artistes dijonnais Mathilde Besson et Johan Côte Gayffier, pour vous proposer un atelier d’écriture chaque fois réinventé, vous guidant vers de nouveaux territoires d’écriture. .

INTERFACE 12 Rue Chancelier de l’Hospital Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@interface-art.com

