Atelier d’écriture La mémoire des rues d’Illiers-Combray par Laure Hinckel Illiers-Combray
lundi 14 septembre 2026 · Illiers-Combray
Informations pratiques
Illiers-Combray
Atelier d’écriture La mémoire des rues d’Illiers-Combray par Laure Hinckel
36 Avenue du Général de Gaulle Illiers-Combray Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 14:00:00
fin : 2026-11-09 17:00:00
Date(s) :
2026-09-14 2026-11-09
Atelier d’écriture La mémoire des rues d’Illiers-Combray par Laure Hinckel
Venez participer à l’atelier d’écriture La mémoire des rues d’Illiers-Combray, mené par Laure Hinckel avec les résidents et le personnel de l’EHPAD Les Gloriettes. .
36 Avenue du Général de Gaulle Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 88 00 86 57
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English :
Writing Workshop: Memories of the Streets of Illiers-Combray by Laure Hinckel
L’événement Atelier d’écriture La mémoire des rues d’Illiers-Combray par Laure Hinckel Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-08-25 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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