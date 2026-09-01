Informations pratiques

Illiers-Combray

Atelier d’écriture La mémoire des rues d’Illiers-Combray par Laure Hinckel

36 Avenue du Général de Gaulle Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 14:00:00

fin : 2026-11-09 17:00:00

Date(s) :

2026-09-14 2026-11-09

Atelier d’écriture La mémoire des rues d’Illiers-Combray par Laure Hinckel

Venez participer à l’atelier d’écriture La mémoire des rues d’Illiers-Combray, mené par Laure Hinckel avec les résidents et le personnel de l’EHPAD Les Gloriettes. .

36 Avenue du Général de Gaulle Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 88 00 86 57

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English :

Writing Workshop: Memories of the Streets of Illiers-Combray by Laure Hinckel

L’événement Atelier d’écriture La mémoire des rues d’Illiers-Combray par Laure Hinckel Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-08-25 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE