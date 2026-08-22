Bienvenue à la maison de Tante Léonie Journées Européennes du Patrimoine Illiers-Combray
samedi 19 septembre 2026 · Illiers-Combray
Informations pratiques
Illiers-Combray
Bienvenue à la maison de Tante Léonie Journées Européennes du Patrimoine
Place Lemoine Illiers-Combray Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Bienvenue à la maison de Tante Léonie: Journées Européennes du Patrimoine
Profitez d’une visite libre des extérieurs du musée et de la Maison Tante Léonie, la tante de Marcel Proust. 5 .
Place Lemoine Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 24 30 97
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English :
Welcome to Aunt Léonie’s House: European Heritage Days
L’événement Bienvenue à la maison de Tante Léonie Journées Européennes du Patrimoine Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-08-22 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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