Informations pratiques

Illiers-Combray

Bienvenue à la maison de Tante Léonie Journées Européennes du Patrimoine

Place Lemoine Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Bienvenue à la maison de Tante Léonie: Journées Européennes du Patrimoine

Profitez d’une visite libre des extérieurs du musée et de la Maison Tante Léonie, la tante de Marcel Proust. 5 .

Place Lemoine Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 24 30 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Welcome to Aunt Léonie’s House: European Heritage Days

L’événement Bienvenue à la maison de Tante Léonie Journées Européennes du Patrimoine Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-08-22 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE