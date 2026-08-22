UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Illiers-Combray

Bienvenue à la maison de Tante Léonie Journées Européennes du Patrimoine Illiers-Combray

samedi 19 septembre 2026 · Illiers-Combray

Bienvenue à la maison de Tante Léonie Journées Européennes du Patrimoine Illiers-Combray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Place Lemoine
Ville
28120 Illiers-Combray
Département
Eure-et-Loir
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Illiers-Combray

Bienvenue à la maison de Tante Léonie Journées Européennes du Patrimoine

Place Lemoine Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Bienvenue à la maison de Tante Léonie: Journées Européennes du Patrimoine
Profitez d’une visite libre des extérieurs du musée et de la Maison Tante Léonie, la tante de Marcel Proust. 5  .

Place Lemoine Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 24 30 97 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Welcome to Aunt Léonie’s House: European Heritage Days

L’événement Bienvenue à la maison de Tante Léonie Journées Européennes du Patrimoine Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-08-22 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE

À voir aussi à Illiers-Combray (Eure-et-Loir)