Informations pratiques

La Teste-de-Buch

Atelier d’écriture

2 Allée Clemenceau La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Pendant deux jours, à travers des

propositions d’écriture variées, chacun

pourra donner libre court à son

imagination. L’atelier alterne des temps

d’écriture personnelle, des échanges

bienveillants et un travail collectif.

Auberge espagnole le samedi midi, chacun

ramène un petit quelque chose à grignoter,

à partager autour d’un moment convivial.

Atelier animé par Véronique Darras,

cueilleuse de mots. Formée à l’animation

d’ateliers d’écriture, elle aime créer des

espaces où chacun peut, à son rythme,

s’approcher de sa propre parole, découvrir

la poésie qui l’habite, faire vibrer ses mots

au contact des autres.

Public adulte

10 personnes max. .

2 Allée Clemenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier d’écriture

L’événement Atelier d’écriture La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-07-03 par OT La Teste-de-Buch