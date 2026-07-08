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Atelier d’écriture La Teste-de-Buch

mardi 21 juillet 2026 · La Teste-de-Buch

Atelier d’écriture La Teste-de-Buch

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
2 Allée Clemenceau
Ville
33260 La Teste-de-Buch
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

La Teste-de-Buch

Atelier d’écriture

2 Allée Clemenceau La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Pendant deux jours, à travers des
propositions d’écriture variées, chacun
pourra donner libre court à son
imagination. L’atelier alterne des temps
d’écriture personnelle, des échanges
bienveillants et un travail collectif.
Auberge espagnole le samedi midi, chacun
ramène un petit quelque chose à grignoter,
à partager autour d’un moment convivial.
Atelier animé par Véronique Darras,
cueilleuse de mots. Formée à l’animation
d’ateliers d’écriture, elle aime créer des
espaces où chacun peut, à son rythme,
s’approcher de sa propre parole, découvrir
la poésie qui l’habite, faire vibrer ses mots
au contact des autres.
Public adulte
10 personnes max.   .

2 Allée Clemenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Atelier d’écriture

L’événement Atelier d’écriture La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-07-03 par OT La Teste-de-Buch

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