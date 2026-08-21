Informations pratiques

Langogne

ATELIER D’ÉCRITURE

11 bd De Gaulle Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 18:00:00

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-11-17

Dans le cadre de l’année du Pastoralisme, sera proposé un atelier d’écriture intitulé

Sur le fil animé par Ameline.

Pas besoin d’être fort en Français, il suffit de savoir lire, écrire et d’avoir envie !

Inscription obligatoire.

Dans le cadre de l’année du Pastoralisme, sera proposé un atelier d’écriture intitulé

Sur le fil animé par Ameline.

Pas besoin d’être fort en Français, il suffit de savoir lire, écrire et d’avoir envie !

Inscription obligatoire. .

11 bd De Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65 biblio.langogne@gmail.com

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English :

As part of the Year of Pastoralism, a writing workshop titled

On the Edge will be offered, led by Ameline.

You don’t need to be fluent in French—you just need to be able to read and write and be eager to participate!

Registration is required.

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE Langogne a été mis à jour le 2026-08-21 par 48-OT Langogne