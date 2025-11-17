SWIMBIKE DES 3 LACS

Langogne Lozère

Tarif : 350 – 350 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-27

Au départ du Lac de Naussac en Lozère, regagner en vélo de route un lac de montagne pour effectuer un parcours de nage en eau libre et revenir au point de départ en vélo sur un itinéraire différent qu’à l’aller (idem le second jour mais lac différent). Par équipe de 3 à 4, sans classement ni chrono, les participants nageront 9km et effectueront environ 220km en vélo durant les 3 jours. Tout cela e

Au départ du Lac de Naussac en Lozère, regagner en vélo de route un lac de montagne pour effectuer un parcours de nage en eau libre et revenir au point de départ en vélo sur un itinéraire différent qu’à l’aller (idem le second jour mais lac différent). Par équipe de 3 à 4, sans classement ni chrono, les participants nageront 9km et effectueront environ 220km en vélo durant les 3 jours. Tout cela en autonomie avec une trace GPX sur le compteur vélo. Seul le transport du matériel de natation sera pris en charge par l’organisateur. Le troisième jour, une épreuve de nage en eau libre sera à réaliser pour chaque équipe sur le lac de Naussac situé pied de l’hôtel Les Terrasses du Lac.

Ce sera 3 micro aventures exceptionnelles pour les passionnés de nage en eau libre et vélo.

Le 3 maîtres mots de cette épreuve sont Partage, Effort et Nature. .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 6 07 96 50 75 contact@spi43.fr

English :

Departing from Lac de Naussac in Lozère, France, participants cycle by road to a mountain lake to complete an open-water swim and return to the starting point by bike on a different route than on the outward journey (same on the second day, but on a different lake). In teams of 3 or 4, with no rankings or times, participants will swim 9km and cycle around 220km over the 3 days. All this in a

German :

Vom Lac de Naussac in Lozère aus geht es mit dem Rennrad zu einem Bergsee, um dort eine Strecke im offenen Wasser zu schwimmen und mit dem Fahrrad auf einer anderen Strecke als auf der Hinfahrt zum Ausgangspunkt zurückzukehren (das Gleiche am zweiten Tag, aber mit einem anderen See). In Teams von 3 bis 4 Personen werden die Teilnehmer an den drei Tagen 9 km schwimmen und ca. 220 km mit dem Fahrrad zurücklegen, ohne dass es eine Wertung oder Zeitmessung gibt. All dies wird von einem Team aus zwei Personen durchgeführt

Italiano :

Partendo dal Lac de Naussac, nella regione francese della Lozère, i partecipanti raggiungeranno in bicicletta un lago di montagna per completare una nuotata in acque libere e poi torneranno al punto di partenza su un percorso diverso (lo stesso percorso il secondo giorno, ma su un lago diverso). In squadre di 3 o 4 persone, senza classifiche o tempi, i partecipanti nuoteranno per 9 km e pedaleranno per circa 220 km nei 3 giorni. Tutto questo in un

Espanol :

Partiendo del lago de Naussac, en la región francesa de Lozère, los participantes pedalearán hasta un lago de montaña para completar una travesía a nado en aguas abiertas y luego volverán al punto de partida por una ruta diferente (la misma ruta el segundo día, pero en un lago distinto). En equipos de 3 o 4 personas, sin clasificaciones ni tiempos, los participantes nadarán 9 km y recorrerán unos 220 km en bicicleta a lo largo de 3 días. Todo ello en un

L’événement SWIMBIKE DES 3 LACS Langogne a été mis à jour le 2025-11-20 par 48-OT Langogne