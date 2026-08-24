Atelier d’écriture LANNEMEZAN Lannemezan
jeudi 1 octobre 2026 · LANNEMEZAN · Lannemezan
Informations pratiques
Lannemezan
Atelier d’écriture
LANNEMEZAN A la salle de réunion du Grand Rio Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 18:00:00
fin : 2026-10-01 20:00:00
Date(s) :
2026-10-01
L’association Les ami.e.s du vent des mots organise chaque premier jeudi du mois un atelier d’écriture de 18h à 20h.
Ce rendez-vous mensuel est animé par un.e membre de l’association et se déroule dans la salle de réunion du cinéma Grand Rio de Lannemezan.
Gratuit et ouvert à tous, n’hésitez pas à nous rejoindre !
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LANNEMEZAN A la salle de réunion du Grand Rio Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46 amiesventdesmots@gmail.com
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English :
The association Les ami.e.s du vent des mots organizes a writing workshop every first Thursday of the month from 6:00 p.m. to 8:00 p.m.
This monthly event is led by a member of the association and takes place in the meeting room at the Grand Rio movie theater in Lannemezan.
It’s free and open to everyone—feel free to join us!
L’événement Atelier d’écriture Lannemezan a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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