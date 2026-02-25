Atelier d’écriture Médiathèque Le Traic d’encre Le Croisic

Atelier d’écriture

Médiathèque Le Traic d’encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18 12:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Atelier d’écriture

médiathèque Le Traict d’encre

Atelier d’écriture avec la romancière Marie B. Guérin

Vous avez envie d’écrire mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Venez réveiller l’écrivain en herbe qui est en vous.



Inscriptions & renseignements : sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

Public ado/adulte, sur inscription. .

Médiathèque Le Traic d’encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier d’écriture Le Croisic a été mis à jour le 2026-02-25 par ADT44