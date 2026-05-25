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Atelier d’écriture Les Kreionoù Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau

Atelier d’écriture Les Kreionoù Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau samedi 27 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Les Trésors de Tolente

Adresse : 5 Rue du Colombier

Ville : 29880 Plouguerneau

Département : Finistère

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Plouguerneau

Atelier d’écriture Les Kreionoù

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

À destination des adultes, ces ateliers sont une invitation à jouer avec l’écriture mots inconnus, textes à trous, création de définition, phrases à compléter, acrostiches, etc.

Rdv le dernier samedi de chaque mois à 10h.   .

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75 

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English :

L’événement Atelier d’écriture Les Kreionoù Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT PAYS DES ABERS

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