Atelier d’écriture, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

Atelier d’écriture Samedi 17 octobre, 10h30 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00

Participez à un atelier d’écriture sur le thème de votre choix et laissez libre cours à votre imagination.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 53 50 »}]

Participez à un atelier d’écriture sur le thème de votre choix et laissez libre cours à votre imagination.