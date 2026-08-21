AGENDA · Nantes
Atelier d’écriture, Médiathèque Luce Courville, Nantes
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes
Informations pratiques
Atelier d’écriture Samedi 17 octobre, 10h30 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00
Participez à un atelier d’écriture sur le thème de votre choix et laissez libre cours à votre imagination.
Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 53 50 »}]
Participez à un atelier d’écriture sur le thème de votre choix et laissez libre cours à votre imagination.
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