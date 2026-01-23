Atelier d’écriture par Damien Porte-Plume Médiathèque Samuel Beckett Guérande
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Samuel Beckett · Guérande
Informations pratiques
Guérande
Atelier d’écriture par Damien Porte-Plume
Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 12:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Le thème de cet atelier Ecrire au fil du temps
Runes, télégramme, lettre, carte postale, haïku, journal intime et fanfictions. Quand l’écriture traverse le temps.
Un atelier animé par Damien Porte-Plume.
Public adulte. Débutants bienvenus.
Dans le cadre de la semaine bleue. .
Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr
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English :
L’événement Atelier d’écriture par Damien Porte-Plume Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44
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