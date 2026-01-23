Atelier d’écriture par Damien Porte-Plume Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Informations pratiques

Guérande

Atelier d’écriture par Damien Porte-Plume

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 12:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Le thème de cet atelier Ecrire au fil du temps

Runes, télégramme, lettre, carte postale, haïku, journal intime et fanfictions. Quand l’écriture traverse le temps.

Un atelier animé par Damien Porte-Plume.

Public adulte. Débutants bienvenus.

Dans le cadre de la semaine bleue. .

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Atelier d’écriture par Damien Porte-Plume Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44