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AGENDA · Guérande

Atelier d’écriture par Damien Porte-Plume Médiathèque Samuel Beckett Guérande

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Samuel Beckett · Guérande

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque Samuel Beckett
Adresse
2 Avenue Anne de Bretagne
Ville
44350 Guérande
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Guérande

Atelier d’écriture par Damien Porte-Plume

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 12:30:00

Date(s) :
2026-10-03

Le thème de cet atelier Ecrire au fil du temps 

Runes, télégramme, lettre, carte postale, haïku, journal intime et fanfictions. Quand l’écriture traverse le temps. 
Un atelier animé par Damien Porte-Plume. 

Public adulte. Débutants bienvenus.
Dans le cadre de la semaine bleue.   .

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91  mediatheque@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Atelier d’écriture par Damien Porte-Plume Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44

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