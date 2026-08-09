Informations pratiques

Percy-en-Normandie

Atelier d’écriture

6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Atelier d’écriture animé par LoxOne, auteure et chanteuse. Créez les paroles d’une chanson autour d’un personnage féminin, réel ou imaginaire. À partir de 14 ans. Nombre de places limité, sur inscription. .

6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 69 20 49 mediatheques@villedieuintercom.fr

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English : Atelier d’écriture

L’événement Atelier d’écriture Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Villedieu-les-Poêles