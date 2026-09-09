Atelier d’écriture Petit Prince, Médiathèque Elsa Triolet, Oullins-Pierre-Bénite
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Elsa Triolet · Oullins-Pierre-Bénite
Informations pratiques
Atelier d’écriture Petit Prince Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque Elsa Triolet Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Pour les journées du patrimoine, les médiathèques mettent à l’honneur le patrimoine littéraire français que constitue le petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry.
En 2026, Le Petit Prince fêtera ses 80 ans de publication en France. Ce conte, qui a touché des millions de lecteurs à travers le monde, a été traduit dans plus de 650 langues et dialectes.
Allez à la rencontre du Petit Prince et laissez vous porter par votre imagination.
Médiathèque Elsa Triolet 8 rue du 11 Novembre 1918, 69310, Oullins-Pierre-Bénite Oullins-Pierre-Bénite 69310 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@oullinspierrebenite.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 78 51 24 47 »}]
Pour les journées du patrimoine, les médiathèques mettent à l’honneur le patrimoine littéraire français que constitue le petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry.
© Médiathèques d’Oullins-Pierre-Bénite
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