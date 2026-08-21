Atelier d’écriture, place Michel Canteau 79360 la Foye Monjault, La Foye-Monjault

samedi 3 octobre 2026 · place Michel Canteau 79360 la Foye Monjault · La Foye-Monjault

Informations pratiques

Atelier d’écriture Samedi 3 octobre, 14h00 place Michel Canteau 79360 la Foye Monjault Deux-Sèvres

12 participants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Atelier d’écriture intergénérationnel animé par Alain Fritsch, Compagnie La Chaloupe

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