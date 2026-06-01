Atelier d’écriture Restaurant La Part des Anges Plougasnou samedi 27 juin 2026.

Plougasnou

Atelier d’écriture

Restaurant La Part des Anges 11 Promenade de la Méloine Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez participer à un atelier d’écriture animé par Marie-France Bechen, l’atelier sera tenu dans le cadre idyllique de la Part des Anges à Primel-Trégastel.

Accessible à tous, à partir de 12 ans, rejoignez les joueurs de mots de PED !

Organisé par l’espace de vie sociale de Plougasnou, l’Association Projets Echanges et Développement.

Séance de 2h, sur inscription (attention l’atelier d’écriture commence pile à l’heure). .

Restaurant La Part des Anges 11 Promenade de la Méloine Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 38 02 02 70

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English :

L’événement Atelier d’écriture Plougasnou a été mis à jour le 2026-06-12 par OT BAIE DE MORLAIX