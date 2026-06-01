Atelier d’écriture Restaurant La Part des Anges Plougasnou
Atelier d’écriture Restaurant La Part des Anges Plougasnou samedi 27 juin 2026.
Plougasnou
Atelier d’écriture
Restaurant La Part des Anges 11 Promenade de la Méloine Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez participer à un atelier d’écriture animé par Marie-France Bechen, l’atelier sera tenu dans le cadre idyllique de la Part des Anges à Primel-Trégastel.
Accessible à tous, à partir de 12 ans, rejoignez les joueurs de mots de PED !
Organisé par l’espace de vie sociale de Plougasnou, l’Association Projets Echanges et Développement.
Séance de 2h, sur inscription (attention l’atelier d’écriture commence pile à l’heure). .
Restaurant La Part des Anges 11 Promenade de la Méloine Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 38 02 02 70
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English :
L’événement Atelier d’écriture Plougasnou a été mis à jour le 2026-06-12 par OT BAIE DE MORLAIX
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