ATELIER D’ECRITURE POÉSIE Pont de Montvert Sud Mont Lozère
ATELIER D’ECRITURE POÉSIE Pont de Montvert Sud Mont Lozère samedi 18 juillet 2026.
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
ATELIER D’ECRITURE POÉSIE
Bibliothèque Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Venez vous initier aux écritures courtes, ludiques et surréalistes, dans l’esprit des poètes et poétesses bruxellois·es. Animé par Pascal Popesco en compagnie des poètes et poétesses surréalistes bruxellois·es.
Atelier d’écriture pour adultes et adolescent·e·s La poésie doit être faite par tou.te.s
Venez vous initier aux écritures courtes, ludiques et surréalistes, dans l’esprit des poètes et poétesses bruxellois·es une pratique [extra]ordinaire de l’écriture, au travers de modules d’écritures poétiques et semi-automatiques –fragments, textes incomplets, détournements, jeux variés, etc. –
Animé par Pascal Popesco en compagnie des poètes et poétesses surréalistes bruxellois·es
Nombre de participant·e·s limité, Inscription souhaitée .
Bibliothèque Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie biblipontdemontvert@gmail.com
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English :
Come and try your hand at short, playful, and surrealist writing, in the spirit of the poets of Brussels. Hosted by Pascal Popesco alongside Brussels-based surrealist poets.
L’événement ATELIER D’ECRITURE POÉSIE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-20 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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