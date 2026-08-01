Atelier d’écriture poétique | Ce que l’été laisse Brine Boutique Galerie Eymet
vendredi 21 août 2026 · Brine Boutique Galerie · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Atelier d’écriture poétique | Ce que l’été laisse
Brine Boutique Galerie 17 Rue de l’Engin Eymet Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 09:00:00
fin : 2026-08-21 11:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Un atelier pour ralentir, observer, se souvenir et mettre en mots ce que l’été fait naître en nous.
Ce que l’été laisse
Écrire ce que l’on emporte avec soi.
Une séance plus libre pour relier les textes écrits et lus en atelier, peaufinés collectivement si on le souhaite, regarder ce qui s’est révélé et repartir avec son propre carnet d’été.
Avec Luce Merle, vous travaillerez des formes très accessibles
– prose poétique,
– fragments,
– listes sensibles,
– haïkus contemporains,
– cartes postales imaginaires,
– lettres,
– petits récits poétiques.
L’idée n’est pas forcément d’apprendre la poésie au sens formel (même si elle n’est pas interdite), mais de découvrir une autre manière d’écrire et d’explorer.
À partir d’environ 15 ans.
Boissons fraîches, boissons chaudes et petits gâteaux seront également proposés pendant l’atelier.
Sur inscription. .
Brine Boutique Galerie 17 Rue de l’Engin Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@brine.studio
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English : Atelier d’écriture poétique | Ce que l’été laisse
L’événement Atelier d’écriture poétique | Ce que l’été laisse Eymet a été mis à jour le 2026-07-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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