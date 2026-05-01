ATELIER D’ÉCRITURE POUR ENFANT AVEC LA LUDOTHEQUE Villemagne-l’Argentière jeudi 2 juillet 2026.

Villemagne-l’Argentière

ATELIER D’ÉCRITURE POUR ENFANT AVEC LA LUDOTHEQUE

rue du Mail Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Atelier d’écriture pour enfant avec pour thème nos petits et grands héros festival partir en livre

Villemagne l’Argentière à côté de l’école

Information au 06 26 20 22 54

Atelier d’écriture pour enfant avec pour thème nos petits et grands héros festival partir en livre

Villemagne l’Argentière à côté de l’école

Information au 06 26 20 22 54 .

rue du Mail Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 26 20 22 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Children’s writing workshop on the theme Our Little and Big Heroes Partir en Livre Festival

Villemagne l’Argentière, next to the school

For more information, call 06 26 20 22 54

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE POUR ENFANT AVEC LA LUDOTHEQUE Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB