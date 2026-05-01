ATELIER D’ÉCRITURE POUR ENFANT AVEC LA LUDOTHEQUE Villemagne-l’Argentière
ATELIER D’ÉCRITURE POUR ENFANT AVEC LA LUDOTHEQUE Villemagne-l’Argentière jeudi 2 juillet 2026.
Villemagne-l’Argentière
ATELIER D’ÉCRITURE POUR ENFANT AVEC LA LUDOTHEQUE
rue du Mail Villemagne-l’Argentière Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Atelier d’écriture pour enfant avec pour thème nos petits et grands héros festival partir en livre
Villemagne l’Argentière à côté de l’école
Information au 06 26 20 22 54
Atelier d’écriture pour enfant avec pour thème nos petits et grands héros festival partir en livre
Villemagne l’Argentière à côté de l’école
Information au 06 26 20 22 54 .
rue du Mail Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 26 20 22 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Children’s writing workshop on the theme Our Little and Big Heroes Partir en Livre Festival
Villemagne l’Argentière, next to the school
For more information, call 06 26 20 22 54
L’événement ATELIER D’ÉCRITURE POUR ENFANT AVEC LA LUDOTHEQUE Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Villemagne-l'Argentière (Hérault)
- CONFÉRENCE LES NOUVELLES DÉCOUVERTES GRÉCO-ROMAINES À BÉZIERS. Villemagne-l’Argentière 21 juin 2026
- 15ÈME MEETING CLUB COX DES HOT CANTONS Villemagne-l’Argentière 27 juin 2026
- VIDE GRENIER LES PUCES VILLEMAGNAISES Villemagne-l’Argentière 28 juin 2026
- 15ÈME MEETING CLUB COX DES HOT CANTONS Villemagne-l’Argentière 28 juin 2026
- VILLEMAGNE EN FÊTE Villemagne-l’Argentière 3 juillet 2026