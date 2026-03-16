Atelier d’écriture pour personnes déficientes visuelles Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

L’UNADEV

est une association nationale engagée pour l’autonomie et inclusion des

personnes aveugles et malvoyantes.

Elle propose depuis 2023 des

ateliers d’écritures et d’expression à ses bénéficiaires, qui s’appuient sur une approche théâtrale, avec des exercices d’improvisation et d’expression, pour développer une écriture libre et créative. Un espace pour raconter, s’exprimer et partager !

Vendredi 22 mai de 14h à 17h

Salle d’animation (1er étage)

Atelier réservé aux personnes déficientes visuelles

Sur inscription auprès des bibliothécaires à partir du jeudi 22 avril

Logo UNADEV ; Crédits : UNADEV

En partenariat avec l’Union nationale des aveugles et déficients visuels (UNADEV)

Le vendredi 22 mai 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit

Sur inscription auprès des bibliothécaires à partir du jeudi 22 avril

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-22T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T14:00:00+02:00_2026-05-22T17:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar



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