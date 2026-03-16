Atelier d’écriture pour personnes déficientes visuelles Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
Atelier d’écriture pour personnes déficientes visuelles Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris vendredi 22 mai 2026.
L’UNADEV
est une association nationale engagée pour l’autonomie et inclusion des
personnes aveugles et malvoyantes.
Elle propose depuis 2023 des
ateliers d’écritures et d’expression à ses bénéficiaires, qui s’appuient sur une approche théâtrale, avec des exercices d’improvisation et d’expression, pour développer une écriture libre et créative. Un espace pour raconter, s’exprimer et partager !
Vendredi 22 mai de 14h à 17h
Salle d’animation (1er étage)
Atelier réservé aux personnes déficientes visuelles
Sur inscription auprès des bibliothécaires à partir du jeudi 22 avril
En partenariat avec l’Union nationale des aveugles et déficients visuels (UNADEV)
Le vendredi 22 mai 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit
Sur inscription auprès des bibliothécaires à partir du jeudi 22 avril
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-22T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-22T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-22T14:00:00+02:00_2026-05-22T17:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar
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