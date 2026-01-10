En Inde, l’intégration des sons et des mantras a toujours été cruciale dans la pratique du yoga, servant de pont vers la guérison et la transformation. Les yogis de l’antiquité reconnaissaient l’influence significative des fréquences sonores de la musique, une compréhension qui a donné naissance au Nada Yoga, ou yoga du son.

De même, le Yoga Nidra, intégrant un balayage corporel, était initialement pratiqué en association avec la récitation de mantras. Aujourd’hui, comme par le passé, chanter des sons sacrés tels que les mantras, en plus des sons thérapeutiques et du yoga nidra, constitue une grande source de joie, de relaxation et de revitalisation.

Pour en tirer profit personnellement, nous vous invitons à étudier et expérimenter ces pratiques. Cela permettra de les intégrer dans votre quotidien comme moyen de régénération et de les partager avec votre entourage ainsi que dans vos cours de yoga.

30h – Formation « Yoga du son et Yoga Nidra ».

Du vendredi 22 mai 2026 au lundi 25 mai 2026 :

payant Public adultes.

début : 2026-05-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-26T01:59:59+02:00

Yoga Vision 66 rue de la fontaine au roi 75011 66 rue de la fontaine au roiParis

https://www.yoga-vision.org/post/30h-formation-yoga-du-son-et-yoga-nidra +33666559838 contact@yoga-vision.org



