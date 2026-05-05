Comprendre le vieillissement au travail : des processus plutôt que des seuils, Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam), Paris

Comprendre le vieillissement au travail : des processus plutôt que des seuils 11 et 12 mai Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T09:00:00+02:00 – 2026-05-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-12T09:00:00+02:00 – 2026-05-12T17:00:00+02:00

La question du vieillissement au travail revient régulièrement sur le devant de la scène, notamment lors des réformes des retraites, des lois sur le travail ou la formation, des plans nationaux de prévention en santé-sécurité au travail. Le plus souvent, des catégories ou des seuils d’âge sont précisés afin d’identifier les populations concernées par un dispositif ou par une norme : âge minimal pour travailler, être exposé à certaines conditions de travail, partir en retraite, accéder à un dispositif de suivi ou d’accompagnement. Le vieillissement au travail semble ainsi appréhendé comme une succession de changements d’états au fils de l’âge ; de « jeune » à « vieux ». D’autres textes législatifs proposent une approche plus ouverte en mobilisant des termes aux contours flous (« seniors », « travailleurs expérimentés »), laissant pour partie aux acteurs de terrain (branches professionnelles ou partenaires sociaux) le soin de définir les personnes concernées le cadre de négociations sociales.

Très récemment, la loi « en faveur de l’emploi de travailleurs expérimentés et relative à l’évolution du dialogue social » affiche une approche pour partie processuelle (via la mise en place d’entretiens de parcours professionnel) sans se départir totalement des mesures d’âge (avec le CDI pour les travailleurs expérimentés).

C’est l’occasion de revenir sur ce que recouvre le vieillissement au travail et de questionner ce que les approches catégorielles ou processuelles font à la production de connaissances et à l’action dans ce domaine.

En quoi les évolutions démographiques à venir façonnent-elles les enjeux liés à la santé et la sécurité au travail ? Est-ce similaire selon les métiers, les secteurs d’activité ?

Comment les différentes approches du vieillissement au travail affectent-elles les marges et les modalités d’action des acteurs en entreprise ? Ont-elles évolué ?

Comment les travailleuses et les travailleurs vivent et envisagent-ils/elles leur propre vieillissement au travail ; celui de leurs collègues ? Dans quelle mesure ce rapport varie-t-il au fil de l’âge, du parcours ?

Au-delà de l’âge, quelles sont les dimensions pertinentes (expérience, situations face à l’emploi, collectifs, générations, position sociale, genre…) pour appréhender ce qui se joue au fil des parcours ?

Quelles configurations du travail (organisationnelle, physique, sociale ou environnementale) favorisent-elles le vieillissement en santé au travail ?

Autant de questions auxquelles les intervenant·e·s contribueront à répondre durant le séminaire.

Programme

Lundi 11 mai 2026

09h – Accueil

09h15 : Ouverture du Séminaire – Catherine Delgoulet (Cnam, CRTD, CEET et Gis-Creapt)

09h30-10h30 : Comprendre le vieillissement au travail : des processus plutôt que des seuils (titre provisoire) – Céline Mardon (Cnam, CRTD, CEET et Gis-Creapt) et Willy Buchmann (Cnam, CRTD et Gis-Creapt)

10h45-12h : Évolutions démographiques à l’horizon 2050, quels enjeux de santé et sécurité au travail ? – Jennifer Clerté et Marc Malenfer (INRS)

12h-14h : Déjeuner libre

14h-15h30 : Table ronde « Quels sont les cadres, marges et modalités pour penser et agir sur le vieillissement au travail ? Quelles évolutions ? » animée par Annie Jolivet (Cnam, CRTD, CEET et Gis-Creapt ; Ires) avec Karim Elouattassi (Groupe La Poste), Annick Fayard (UNSA) et Marie-Hélène Gaultier (Naval Group)

15h45-17h : Les conditions de travail à diverses périodes de la vie : approches statistiques par générations – Serge Volkoff (Gis-Creapt) et Céline Mardon (Cnam, CRTD, CEET et Gis-Creapt)

***

Mardi 12 mai 2026

09h15-10h30 : Entrées et sorties du travail de nuit : recomposition des collectifs et réorganisation dans l’activité – Ghislaine Tirilly (Cnam, CRTD, CEET et Gis-Creapt)

10h45-12h : Quand les parcours d’emploi deviennent affaire de patrimoine : les arts de tenir jusqu’à la retraite en France et au Québec – Julie Landour (Université Paris Dauphine-PSL, Irisso)

12h-13h30 : Déjeuner libre

13h30-14h45 : Soutenir les travailleurs en transition (agro)écologique : conception de dispositifs d’accompagnement pour conjuguer approches systémique et temporelle – Marie Chizallet (Université Paris Cité, LaPEA)

14h45-16h : Le vieillissement au travail vécu et perçu chez les agent·es des Services du Premier ministre : une diversité des parcours – Catherine Delgoulet, Céline Mardon et Serge Volkoff (Cnam, CRTD, CEET et Gis-Creapt)

16h-16h30 : Conclusion-fil rouge – Annie Jolivet (Cnam, CRTD, CEET et Gis-Creapt ; Ires)

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://culture.cnam.fr/mai/comprendre-le-vieillissement-au-travail-des-processus-plutot-que-des-seuils-1615069.kjsp?RH=mai07 »}]

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