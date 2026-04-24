Atelier d’écriture slam La Passerelle, Chemin des Marais 35770 Vern-sur-Seiche Vern-sur-Seiche
Atelier d’écriture slam La Passerelle, Chemin des Marais 35770 Vern-sur-Seiche Vern-sur-Seiche samedi 6 juin 2026.
Atelier d’écriture slam La Passerelle, Chemin des Marais 35770 Vern-sur-Seiche Vern-sur-Seiche Samedi 6 juin, 10h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit – Sur inscription
animé par Victor Âm
À travers des jeux d’écriture, chacun·e exprimera poétiquement ses inspirations dans une ambiance conviviale.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-06T12:00:00.000+02:00
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http://www.centredesmarais.asso.fr accueil@centredesmarais.asso.fr
La Passerelle, Chemin des Marais 35770 Vern-sur-Seiche chemin des marais 35770 vern Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
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