Atelier d’écriture slam La Passerelle, Chemin des Marais 35770 Vern-sur-Seiche Vern-sur-Seiche Samedi 6 juin, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Sur inscription

animé par Victor Âm

À travers des jeux d’écriture, chacun·e exprimera poétiquement ses inspirations dans une ambiance conviviale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-06T12:00:00.000+02:00

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http://www.centredesmarais.asso.fr accueil@centredesmarais.asso.fr

La Passerelle, Chemin des Marais 35770 Vern-sur-Seiche chemin des marais 35770 vern Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine



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