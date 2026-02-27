ATELIER D’ECRITURE SPECIAL POESIE

23 Avenue de Béziers Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Accordez-vous une parenthèse hors du temps ! Rejoignez-nous pour explorer votre imaginaire dans une ambiance conviviale et sans jugement.

À travers des jeux d’écriture ludiques et des propositions stimulantes, débloquez votre créativité !

L’Atelier Poésie est un espace de liberté ouvert à tous dans un cadre chaleureux et bienveillant.

Réservation au 04.67.28.11.78, limité à 10 personnes

.

23 Avenue de Béziers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 11 78 mediatheque@puissalicon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Treat yourself to a timeless interlude! Join us to explore your imagination in a friendly, non-judgmental atmosphere.

Playful writing games and stimulating suggestions will unlock your creativity!

The Poetry Workshop is a free space open to all, in a warm and friendly atmosphere.

Reservations on 04.67.28.11.78, limited to 10 people

L’événement ATELIER D’ECRITURE SPECIAL POESIE Puissalicon a été mis à jour le 2026-02-23 par 34 OT AVANT-MONTS