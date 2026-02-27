ATELIER D’ECRITURE SPECIAL POESIE Puissalicon
ATELIER D’ECRITURE SPECIAL POESIE Puissalicon samedi 21 mars 2026.
ATELIER D’ECRITURE SPECIAL POESIE
23 Avenue de Béziers Puissalicon Hérault
Accordez-vous une parenthèse hors du temps ! Rejoignez-nous pour explorer votre imaginaire dans une ambiance conviviale et sans jugement.
À travers des jeux d’écriture ludiques et des propositions stimulantes, débloquez votre créativité !
L’Atelier Poésie est un espace de liberté ouvert à tous dans un cadre chaleureux et bienveillant.
Réservation au 04.67.28.11.78, limité à 10 personnes
23 Avenue de Béziers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 11 78 mediatheque@puissalicon.fr
Treat yourself to a timeless interlude! Join us to explore your imagination in a friendly, non-judgmental atmosphere.
Playful writing games and stimulating suggestions will unlock your creativity!
The Poetry Workshop is a free space open to all, in a warm and friendly atmosphere.
Reservations on 04.67.28.11.78, limited to 10 people
