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LE TEMPS DES HISTOIRES Puissalicon

LE TEMPS DES HISTOIRES Puissalicon samedi 9 mai 2026.

Adresse : 23 avenue de Beziers

Ville : 34480 Puissalicon

Département : Hérault

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif :

Puissalicon

LE TEMPS DES HISTOIRES

23 avenue de Beziers Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Venez en famille écouter des histoires à voix haute pour les enfants à partir de 3 ans à 10h30 à la Médiathèque.
Venez en famille écouter des histoires à voix haute pour les enfants à partir de 3 ans à 10h30 à la Médiathèque.   .

23 avenue de Beziers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 11 78  mediatheque@puissalicon.fr

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English : LE TEMPS DES HISTOIRES

Bring the whole family to listen to stories read aloud for children aged 3 and over at 10:30 am at the Médiathèque.

L’événement LE TEMPS DES HISTOIRES Puissalicon a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT AVANT-MONTS

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