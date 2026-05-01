Puissalicon

LE TEMPS DES HISTOIRES

23 avenue de Beziers Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Venez en famille écouter des histoires à voix haute pour les enfants à partir de 3 ans à 10h30 à la Médiathèque.

Venez en famille écouter des histoires à voix haute pour les enfants à partir de 3 ans à 10h30 à la Médiathèque. .

23 avenue de Beziers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 11 78 mediatheque@puissalicon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LE TEMPS DES HISTOIRES

Bring the whole family to listen to stories read aloud for children aged 3 and over at 10:30 am at the Médiathèque.

L’événement LE TEMPS DES HISTOIRES Puissalicon a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT AVANT-MONTS