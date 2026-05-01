LE TEMPS DES HISTOIRES Puissalicon
LE TEMPS DES HISTOIRES Puissalicon samedi 9 mai 2026.
Puissalicon
LE TEMPS DES HISTOIRES
23 avenue de Beziers Puissalicon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Venez en famille écouter des histoires à voix haute pour les enfants à partir de 3 ans à 10h30 à la Médiathèque.
Venez en famille écouter des histoires à voix haute pour les enfants à partir de 3 ans à 10h30 à la Médiathèque. .
23 avenue de Beziers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 11 78 mediatheque@puissalicon.fr
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English : LE TEMPS DES HISTOIRES
Bring the whole family to listen to stories read aloud for children aged 3 and over at 10:30 am at the Médiathèque.
L’événement LE TEMPS DES HISTOIRES Puissalicon a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT AVANT-MONTS
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