LE SENTIER GOURMAND DE SAINT- PIERRE DE SERJAC Puissalicon

LE SENTIER GOURMAND DE SAINT- PIERRE DE SERJAC

D30 Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Pour le week-end de l’Ascension on vous donne rendez-vous au Château St Pierre de Serjac pour un moment festif, gourmand et résolument local! Partez à votre rythme pour une balade dans les vignes, ponctuée de pauses dégustation et d’accords mets & vins du domaine. Cette année on met à l’honneur nos producteurs locaux. Un joli moment à partager entre amis ou en famille au coeur des vignes de Serjac

“Le sentier gourmand de Saint-Pierre de Serjac”

Pour le week-end de l’Ascension, on vous donne rendez-vous au Château St Pierre de Serjac pour un moment festif, gourmand et résolument local !

Partez à votre rythme (départs tous les quarts d’heure) pour une balade dans les vignes, ponctuée de pauses dégustation et d’accords mets & vins du domaine.

Cette année, on met à l’honneur nos producteurs locaux

L’Empreinte Bio pour la charcuterie.

Agrosymbiose pour la truite.

La Cigalière pour la truffe.

Maison Miramond pour les huîtres.

Fans du Bocal pour leurs savoureuses verrines.

Le Mas Rolland pour le fromage.

À chaque stand, une spécialité, un verre du domaine pour l’accompagner, et surtout le plaisir de se retrouver autour de bons produits, dans un cadre qu’on aime.

Un joli moment à partager entre amis ou en famille, au cœur des vignes de Serjac. .

D30 Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 6 63 32 11 39

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English : LE SENTIER GOURMAND DE SAINT- PIERRE DE SERJAC

For Ascension weekend, we invite you to Château St Pierre de Serjac for a festive, gourmet and resolutely local experience! Set off at your own pace for a stroll through the vineyards, punctuated by tasting breaks and food & wine pairings from the estate. This year, we’re honoring our local producers. A lovely moment to share with friends or family in the heart of the Serjac vineyards

L’événement LE SENTIER GOURMAND DE SAINT- PIERRE DE SERJAC Puissalicon a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OT AVANT-MONTS