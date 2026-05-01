Puissalicon

CONFERENCE VERCINGETORIX CELUI QUI FAILLIT VAINCRE CESAR

Canet RD33 34480 Puissalicon Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Lorsque l’évoque Vercingétorix, lorsque l’on prononce son nom, on entend résonner les échos de plaines d’Alésia et les images se bousculent dans l’imaginaire collectif. Mais qui était-il ? Que connaît-on de son parcours, de ses luttes, de sa fin ?

C’est ce sujet qui sera évoqué par Corinne Dandler de 17h30 à 19h au Domaine Bassac. Sur réservation.

Lorsque l’évoque Vercingétorix, lorsque l’on prononce son nom, on entend résonner les échos de plaines d’Alésia et les images se bousculent dans l’imaginaire collectif. Mais qui était-il ? Que connaît-on de son parcours, de ses luttes, de sa fin ?

C’est ce sujet qui sera évoqué par Corinne Dandler de 17h30 à 19h au Domaine Bassac. Sur réservation. .

Canet RD33 34480 Puissalicon Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 05 37 dandlerc@gmail.com

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English : CONFERENCE VERCINGETORIX CELUI QUI FAILLIT VAINCRE CESAR

When Vercingetorix’s name is mentioned, echoes of the plains of Alesia resonate, and images rush into the collective imagination. But who was he? What do we know about his career, his struggles, his end?

Corinne Dandler will talk about this subject from 5.30 pm to 7 pm at Domaine Bassac. Reservations required.

L’événement CONFERENCE VERCINGETORIX CELUI QUI FAILLIT VAINCRE CESAR Puissalicon a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT AVANT-MONTS