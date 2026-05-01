RENCONTRE D’AUTEUR AVEC DANIELLE BELLINI Puissalicon
RENCONTRE D’AUTEUR AVEC DANIELLE BELLINI Puissalicon vendredi 22 mai 2026.
Puissalicon
RENCONTRE D’AUTEUR AVEC DANIELLE BELLINI
23 avenue de Beziers Puissalicon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Rencontre d’auteur avec Danielle Bellini autour de son roman Comme une étoffe déchirée en partenariat avec la Maison Butterfly à 18h à la Médiathèque.
Rencontre d’auteur avec Danielle Bellini autour de son roman Comme une étoffe déchirée en partenariat avec la Maison Butterfly à 18h à la Médiathèque. .
23 avenue de Beziers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 11 78 mediatheque@puissalicon.fr
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English : RENCONTRE D’AUTEUR AVEC DANIELLE BELLINI
Author talk with Danielle Bellini about her novel Comme une étoffe déchirée in partnership with Maison Butterfly at 6pm at the Médiathèque.
L’événement RENCONTRE D’AUTEUR AVEC DANIELLE BELLINI Puissalicon a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT AVANT-MONTS
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