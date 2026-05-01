Puissalicon

RENCONTRE D’AUTEUR AVEC DANIELLE BELLINI

23 avenue de Beziers Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Rencontre d’auteur avec Danielle Bellini autour de son roman Comme une étoffe déchirée en partenariat avec la Maison Butterfly à 18h à la Médiathèque.

Rencontre d’auteur avec Danielle Bellini autour de son roman Comme une étoffe déchirée en partenariat avec la Maison Butterfly à 18h à la Médiathèque. .

23 avenue de Beziers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 11 78 mediatheque@puissalicon.fr

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English : RENCONTRE D’AUTEUR AVEC DANIELLE BELLINI

Author talk with Danielle Bellini about her novel Comme une étoffe déchirée in partnership with Maison Butterfly at 6pm at the Médiathèque.

L’événement RENCONTRE D’AUTEUR AVEC DANIELLE BELLINI Puissalicon a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT AVANT-MONTS