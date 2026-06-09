Atelier dégustation et découverte des bières artisanales Bgo. Stal Vrac Lesneven

Lesneven

Atelier dégustation et découverte des bières artisanales Bgo.

Stal Vrac 9 Rue du Comte Even Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Venez découvrir les bières Artisanales Bgo.

Bières produites dans le Finistère

La BGO (Brasserie des Genêts d’Or) est brassée par les ESAT de Châteaulin et Plabennec. Chaque ingrédient est sélectionné avec soin pour produire un résultat de qualité. Une gamme variée de bières biologiques. Il y en a pour tous les goûts.

Au-delà de votre soutien à la production artisanale, vous encouragez une société plus inclusive. Les bières sont brassées par des travailleurs en situation de handicap accompagnés en ESAT. .

Stal Vrac 9 Rue du Comte Even Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 67 28 18 41

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English :

L’événement Atelier dégustation et découverte des bières artisanales Bgo. Lesneven a été mis à jour le 2026-06-09 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne