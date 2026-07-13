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Atelier dégustation Votre nougat fait maison Saint-Rémy-de-Provence

mercredi 28 octobre 2026 · Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Saint-Rémy-de-Provence

Atelier dégustation Votre nougat fait maison

Mercredi 28 octobre 2026 de 14h à 16h. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 16:00:00

Date(s) :
2026-10-28

Votre nougat fait maison ❁ Participation aux frais 5€
Atelier dégustation
A l’approche de Noël, venez confectionner votre nougat 100% Alpilles, avec la recette d’Agnès et ses amandes bio.
Agnès Benoit, AB Pivoine
Votre nougat fait maison ❁ Participation aux frais 5€
Atelier dégustation
A l’approche de Noël, venez confectionner votre nougat 100% Alpilles, avec la recette d’Agnès et ses amandes bio.
Agnès Benoit, AB Pivoine   .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00  contact@parc-alpilles.fr

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English :

Want to make your own nougat? Cost: 5?
Tasting Workshop
With Christmas approaching, come make your own 100% Alpilles nougat using Agnès’s recipe and her organic almonds.
Agnès Benoit, AB Pivoine

L’événement Atelier dégustation Votre nougat fait maison Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-02 par Parc Naturel Régional des Alpilles

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