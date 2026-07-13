Atelier dégustation Votre nougat fait maison Saint-Rémy-de-Provence
mercredi 28 octobre 2026 · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
Atelier dégustation Votre nougat fait maison
Mercredi 28 octobre 2026 de 14h à 16h. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 16:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Votre nougat fait maison ❁ Participation aux frais 5€
Atelier dégustation
A l’approche de Noël, venez confectionner votre nougat 100% Alpilles, avec la recette d’Agnès et ses amandes bio.
Agnès Benoit, AB Pivoine
Votre nougat fait maison ❁ Participation aux frais 5€
Atelier dégustation
A l’approche de Noël, venez confectionner votre nougat 100% Alpilles, avec la recette d’Agnès et ses amandes bio.
Agnès Benoit, AB Pivoine .
Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Want to make your own nougat? Cost: 5?
Tasting Workshop
With Christmas approaching, come make your own 100% Alpilles nougat using Agnès’s recipe and her organic almonds.
Agnès Benoit, AB Pivoine
L’événement Atelier dégustation Votre nougat fait maison Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-02 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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