Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Atelier dégustation Votre nougat fait maison

Dimanche 15 novembre 2026 de 14h à 16h. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 14:00:00

fin : 2026-11-15 16:00:00

Date(s) :

2026-11-15

Votre nougat fait maison ❁ Participation aux frais 5€

Atelier dégustation

A l’approche de Noël, venez confectionner votre nougat 100% Alpilles, avec la recette d’Agnès et ses amandes bio.

Agnès Benoit, AB Pivoine

Saint-Rémy-de-Provence

Votre nougat fait maison ❁ Participation aux frais 5€

Atelier dégustation

A l’approche de Noël, venez confectionner votre nougat 100% Alpilles, avec la recette d’Agnès et ses amandes bio.

Agnès Benoit, AB Pivoine

Saint-Rémy-de-Provence .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Your homemade nougat ❁ Contribution towards costs: €5

Tasting workshop

With Christmas just round the corner, come and make your own 100% Alpilles nougat using Agnès’s recipe and her organic almonds.

Agnès Benoit, AB Pivoine

L’événement Atelier dégustation Votre nougat fait maison Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-11 par Parc Naturel Régional des Alpilles