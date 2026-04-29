Atelier Demdriss Association Artichaut Moulins

Moulins

Atelier Demdriss

Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier

Tarif : – – 40 EUR

Non adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-10 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-22 2026-05-24 2026-05-26 2026-05-29

Les ateliers se passent au sein du local de l’association Artichaut.

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Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39 artichautcestnous@gmail.com

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English :

The workshops take place at the Artichaut association premises.

L’événement Atelier Demdriss Moulins a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région