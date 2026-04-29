Atelier Demdriss Association Artichaut Moulins
Atelier Demdriss Association Artichaut Moulins vendredi 8 mai 2026.
Moulins
Atelier Demdriss
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier
Tarif : – – 40 EUR
Non adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-10 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-22 2026-05-24 2026-05-26 2026-05-29
Les ateliers se passent au sein du local de l’association Artichaut.
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Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39 artichautcestnous@gmail.com
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English :
The workshops take place at the Artichaut association premises.
L’événement Atelier Demdriss Moulins a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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