Atelier des petits naturalistes Lac du Grecq Orthez

Orthez

Atelier des petits naturalistes

Lac du Grecq Avenue du Corps Franc Pommiès Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Dans le cadre de la Fête de la Nature.

Plongez au cœur de la nature et apprenez à observer la biodiversité qui nous entoure lors d’un atelier ludique et accessible. Une invitation à ralentir, éveiller ses sens et mieux comprendre les richesses du vivant, tout près de chez soi.

Sur inscription jusqu’au 20 mai. .

Lac du Grecq Avenue du Corps Franc Pommiès Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 82 51

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English : Atelier des petits naturalistes

L’événement Atelier des petits naturalistes Orthez a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur de Béarn