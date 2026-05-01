Atelier des petits naturalistes Lac du Grecq Orthez
Atelier des petits naturalistes Lac du Grecq Orthez mercredi 20 mai 2026.
Orthez
Atelier des petits naturalistes
Lac du Grecq Avenue du Corps Franc Pommiès Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Dans le cadre de la Fête de la Nature.
Plongez au cœur de la nature et apprenez à observer la biodiversité qui nous entoure lors d’un atelier ludique et accessible. Une invitation à ralentir, éveiller ses sens et mieux comprendre les richesses du vivant, tout près de chez soi.
Sur inscription jusqu’au 20 mai. .
Lac du Grecq Avenue du Corps Franc Pommiès Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 82 51
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English : Atelier des petits naturalistes
L’événement Atelier des petits naturalistes Orthez a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur de Béarn
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