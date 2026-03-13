Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Foyer des Soarns 50ème anniversaire Orthez

Foyer des Soarns 50ème anniversaire Orthez

Foyer des Soarns 50ème anniversaire Orthez samedi 27 juin 2026.

Adresse : Place Georges Brassens

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Orthez

Foyer des Soarns 50ème anniversaire

Place Georges Brassens Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 12:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Verre de l’amitié.
13h Paëlla, fromage et dessert.

Repas sur inscription jusqu’au samedi 13 juin au soir.   .

Place Georges Brassens Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 65 33 47 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foyer des Soarns 50ème anniversaire

L’événement Foyer des Soarns 50ème anniversaire Orthez a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Orthez (Pyrénées-Atlantiques)