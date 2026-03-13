Orthez

Foyer des Soarns 50ème anniversaire

Place Georges Brassens Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 12:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Verre de l’amitié.

13h Paëlla, fromage et dessert.

Repas sur inscription jusqu’au samedi 13 juin au soir. .

Place Georges Brassens Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 65 33 47

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English : Foyer des Soarns 50ème anniversaire

L’événement Foyer des Soarns 50ème anniversaire Orthez a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Coeur de Béarn