Foyer des Soarns 50ème anniversaire Orthez
Foyer des Soarns 50ème anniversaire Orthez samedi 27 juin 2026.
Orthez
Foyer des Soarns 50ème anniversaire
Place Georges Brassens Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 12:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Verre de l’amitié.
13h Paëlla, fromage et dessert.
Repas sur inscription jusqu’au samedi 13 juin au soir. .
Place Georges Brassens Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 65 33 47
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English : Foyer des Soarns 50ème anniversaire
L’événement Foyer des Soarns 50ème anniversaire Orthez a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Coeur de Béarn
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