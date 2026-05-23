Atelier des savoir-faire Capsules créatives Poterie création d’un duo de tasses en grès ou un bougeoir Atelier des savoir -faire Ravilloles
Atelier des savoir-faire Capsules créatives Poterie création d’un duo de tasses en grès ou un bougeoir Atelier des savoir -faire Ravilloles jeudi 2 juillet 2026.
Ravilloles
Atelier des savoir-faire Capsules créatives Poterie création d’un duo de tasses en grès ou un bougeoir
Atelier des savoir -faire 1 Grand’rue Ravilloles Jura
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-02 20:30:00
Date(s) :
2026-07-02
Capsules créatives Poterie création d’un duo de tasses en grès ou un bougeoir
Et si votre jeudi soir devenait un moment pour créer, rencontrer et se déconnecter ?
Les jeudis, de 18h30 à 20h30, l’Atelier des savoir-faire propose des capsules créatives des ateliers d’initiation encadrés par des artisans pour découvrir un savoir-faire et réaliser une création. Ces ateliers sont accessibles à tous, à partir de 16 ans, sans prérequis.
Accès gratuit au musée et à la boutique de 17h à 18h30. Un verre de bienvenue vous sera offert.
JEUDI 2 JUILLET
de 18h30 à 20h30
Poterie création d’un duo de tasses en grès ou un bougeoir avec Corinne JANIER
Vous aurez l’opportunité unique de façonner votre propre duo de tasses ou un joli bougeoir.
Après avoir réalisé une plaque de terre, vous apprendrez à monter votre tasse à partir d’un patron spécialement conçu, avant de fixer une anse pour une prise en main parfaite.
Repartez quelques semaines plus tard avec votre création cuite et émaillée, prête à trouver sa place chez vous !
Durée 2h | A partir de 16 ans | Tarif 30 € (matériel fourni)
Réservation en ligne .
Atelier des savoir -faire 1 Grand’rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr
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English : Atelier des savoir-faire Capsules créatives Poterie création d’un duo de tasses en grès ou un bougeoir
L’événement Atelier des savoir-faire Capsules créatives Poterie création d’un duo de tasses en grès ou un bougeoir Ravilloles a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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