Atelier des savoir-faire Capsules créatives Suspension en carton Atelier des savoir -faire Ravilloles

Ravilloles

Atelier des savoir-faire Capsules créatives Suspension en carton

Atelier des savoir -faire 1 Grand’rue Ravilloles Jura

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:30:00

fin : 2026-05-28 20:30:00

Date(s) :

2026-05-28

Capsules créatives Suspension en carton

Et si votre jeudi soir devenait un moment pour créer, rencontrer et se déconnecter ?

Les jeudis, de 18h30 à 20h30, l’Atelier des savoir-faire propose des capsules créatives des ateliers d’initiation encadrés par des artisans pour découvrir un savoir-faire et réaliser une création. Ces ateliers sont accessibles à tous, à partir de 16 ans, sans prérequis.

Accès gratuit au musée et à la boutique de 17h à 18h30. Un verre de bienvenue vous sera offert.

JEUDI 28 MAI

de 18h30 à 20h30

Avec Marine Egraz, assemblez cartons et couleurs pour créer un oiseau décoratif à suspendre.

Fabriquez votre suspension en forme d’oiseau. À partir de cartons et d’un large parnel de couleurs, venez assemblez vos pièces et donner vie et gaîté à votre oiseau. Repartez avec votre suspension qui ne manquera pas de charmer votre intérieur.

Durée 2h | A partir de 16 ans | Tarif 30 € (matériel fourni)

Réservation en ligne .

Atelier des savoir -faire 1 Grand’rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

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English : Atelier des savoir-faire Capsules créatives Suspension en carton

L’événement Atelier des savoir-faire Capsules créatives Suspension en carton Ravilloles a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE