Atelier des savoir-faire Capsules créatives Tournage sur bois Fabrication d’une cuillère à miel Atelier des savoir -faire Ravilloles
Atelier des savoir-faire Capsules créatives Tournage sur bois Fabrication d’une cuillère à miel Atelier des savoir -faire Ravilloles jeudi 4 juin 2026.
Ravilloles
Atelier des savoir-faire Capsules créatives Tournage sur bois Fabrication d’une cuillère à miel
Atelier des savoir -faire 1 Grand’rue Ravilloles Jura
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:30:00
fin : 2026-06-04 20:30:00
Date(s) :
2026-06-04
Capsules créatives Tournage sur bois Fabrication d’une cuillère à miel
Et si votre jeudi soir devenait un moment pour créer, rencontrer et se déconnecter ?
Les jeudis, de 18h30 à 20h30, l’Atelier des savoir-faire propose des capsules créatives des ateliers d’initiation encadrés par des artisans pour découvrir un savoir-faire et réaliser une création. Ces ateliers sont accessibles à tous, à partir de 16 ans, sans prérequis.
Accès gratuit au musée et à la boutique de 17h à 18h30. Un verre de bienvenue vous sera offert.
JEUDI 4 JUIN
de 18h30 à 20h30
Fabrication d’une cuillère à miel avec Alexandra DIZOS
Plongez dans l’art du tournage sur bois en réalisant votre propre cuillère à miel. Apprenez à manier le tour à bois et les gouges.
Selon votre avancement, vous pourrez également personnaliser votre création à l’aide d’un pyrograveur. Les cuillères sont réalisées en buis, hêtre ou bois fruitier, selon la disponibilité. Repartez avec un objet à la fois pratique et unique, façonné de vos mains.
Durée 2h | A partir de 16 ans | Tarif 30 € (matériel fourni)
Réservation en ligne .
Atelier des savoir -faire 1 Grand’rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr
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English : Atelier des savoir-faire Capsules créatives Tournage sur bois Fabrication d’une cuillère à miel
L’événement Atelier des savoir-faire Capsules créatives Tournage sur bois Fabrication d’une cuillère à miel Ravilloles a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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