Atelier des savoir-faire Docu-spectacle Slachou et Calqui Atelier des savoir-faire Ravilloles
dimanche 9 août 2026 · Atelier des savoir-faire · Ravilloles
Informations pratiques
Ravilloles
Atelier des savoir-faire Docu-spectacle Slachou et Calqui
Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 16:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Docu-spectacle Slachou et Calqui
Dimanche 9 août 2026
16h
️ Gratuit
Un docu-spectacle de 45 minutes, tout public dès 7 ans, proposé par Anne-Flore Barletta de la compagnie Ciel de papier.
Germaine Grandperron, géologue passionnée par ses recherches, vous invite à une session de recrutement de l’université Alexandre Brongniard, université prestigieuse spécialisée dans la formation des montagnes jurassiennes.
Avec l’aide de ses deux collègues de travail, Splachou, la goutte d’eau, et Calqui, le morceau de calcaire, elle vous emmène dans un voyage à travers différentes périodes géologiques. Au cours de ces périples, vous découvrirez le rôle essentiel de Splachou dans l’artisanat d’art.
La représentation sera suivie d’un goûter. .
Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr
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English : Atelier des savoir-faire Docu-spectacle Slachou et Calqui
L’événement Atelier des savoir-faire Docu-spectacle Slachou et Calqui Ravilloles a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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