Ravilloles

Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Création de stickers

L’Atelier des Savoir-Faire 1 Grand’Rue Ravilloles Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-08-28 16:30:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-28

Les mercredis pendant les vacances scolaires, les artisans de l’Atelier des savoir-faire invitent les enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation. Ces ateliers créatifs ont lieu à l’Atelier des savoir-faire à Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.

Vendredi 31 juillet 2026

Vendredi 28 août 2026

Avec Tommy BRUGHERA

13/18 ans de 14h à 16h30 Création de stickers avec découpeuse vinyle

Au FabLab, les ados apprennent à manier la découpeuse vinyle. Ils imagineront et concevront leur propre visuel sur un logiciel de dessin vectoriel, puis apprendront à le préparer pour la découpe. Leur création sera ensuite découpée dans du vinyle et transformée en sticker, qu’ils pourront emporter et coller selon leur souhait.

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Tarif 10€/atelier

Réservation 03 84 42 65 06

contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

www.atelierdessavoirfaire.fr .

L’Atelier des Savoir-Faire 1 Grand’Rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

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English : Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Création de stickers

L’événement Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Création de stickers Ravilloles a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE