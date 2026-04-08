Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Collage Paysages du Jura L’Atelier des Savoir-Faire Ravilloles

Ravilloles

Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Collage Paysages du Jura

L’Atelier des Savoir-Faire 1 Grand’Rue Ravilloles Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Les mercredis pendant les vacances scolaires, les artisans de l’Atelier des savoir-faire invitent les enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation. Ces ateliers créatifs ont lieu à l’Atelier des savoir-faire à Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.

Mercredi 22 juillet 2026

Avec Manon ROB

13/18 ans (de 10h à 12h) Collage Rêver les paysages du Jura

7/12 ans (de 14h à 15h30) Collage Rêver les paysages du Jura

4/ 6 ans (de 16h à 17h) Collage Rêver les paysages du Jura

Rêver les paysages du Jura

Petits et grands pourront explorer leur propre vision du paysage en créant une scène poétique composée de formes et couleurs découpées. Entre imagination et observation, vivez un moment créatif en regardant la nature autrement et laissez surgir un paysage qui n’existe que dans vos rêves !

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Tarif 10€/atelier

Réservation 03 84 42 65 06

contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

www.atelierdessavoirfaire.fr .

L’Atelier des Savoir-Faire 1 Grand’Rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

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English : Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Collage Paysages du Jura

L’événement Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Collage Paysages du Jura Ravilloles a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE