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Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Collage Paysages du Jura L’Atelier des Savoir-Faire Ravilloles

Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Collage Paysages du Jura L’Atelier des Savoir-Faire Ravilloles mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : L'Atelier des Savoir-Faire

Adresse : 1 Grand'Rue

Ville : 39170 Ravilloles

Département : Jura

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif enfant Tarif enfant

Ravilloles

Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Collage Paysages du Jura

L’Atelier des Savoir-Faire 1 Grand’Rue Ravilloles Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Les mercredis pendant les vacances scolaires, les artisans de l’Atelier des savoir-faire invitent les enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation. Ces ateliers créatifs ont lieu à l’Atelier des savoir-faire à Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.

Mercredi 22 juillet 2026
Avec Manon ROB

13/18 ans (de 10h à 12h) Collage Rêver les paysages du Jura
7/12 ans (de 14h à 15h30) Collage Rêver les paysages du Jura
4/ 6 ans (de 16h à 17h) Collage Rêver les paysages du Jura

Rêver les paysages du Jura
Petits et grands pourront explorer leur propre vision du paysage en créant une scène poétique composée de formes et couleurs découpées. Entre imagination et observation, vivez un moment créatif en regardant la nature autrement et laissez surgir un paysage qui n’existe que dans vos rêves !


Tarif 10€/atelier
Réservation 03 84 42 65 06
contact.asf@hautjurasaintclaude.fr
www.atelierdessavoirfaire.fr   .

L’Atelier des Savoir-Faire 1 Grand’Rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06  contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

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English : Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Collage Paysages du Jura

L’événement Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Collage Paysages du Jura Ravilloles a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE

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