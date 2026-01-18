Ateliers graines d’artisans Attrape-rêves avec Violette Derboux L’Atelier des savoir-faire Ravilloles
L’Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles Jura
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 17:00:00
2026-02-11
Les mercredis pendant les vacances d’hiver, les artisans de l’Atelier des savoir-faire invitent les enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation. Ces ateliers créatifs ont lieu à l’Atelier des savoir-faire à Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.
Mer. 11 février
Atelier attrape-rêves avec Violette Derboux
4/6 ans de 16h à 17h
7/12 ans de 14h à 15h30
Un atelier créatif où les enfants imaginent et fabriquent leur propre attrape-rêves à partir de fils, perles colorées et plumes…
pour exprimer sa créativité et chasser les mauvais esprits !
—
Tarif 10€/atelier
Réservation 03 84 42 65 06
contact.asf@hautjurasaintclaude.fr
www.atelierdessavoirfaire.fr .
