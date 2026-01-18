Ateliers graines d’artisans Attrape-rêves avec Violette Derboux L’Atelier des savoir-faire Ravilloles

Ateliers graines d’artisans Attrape-rêves avec Violette Derboux

L’Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 17:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Les mercredis pendant les vacances d’hiver, les artisans de l’Atelier des savoir-faire invitent les enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation. Ces ateliers créatifs ont lieu à l’Atelier des savoir-faire à Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.

Mer. 11 février

Atelier attrape-rêves avec Violette Derboux

4/6 ans de 16h à 17h

7/12 ans de 14h à 15h30

Un atelier créatif où les enfants imaginent et fabriquent leur propre attrape-rêves à partir de fils, perles colorées et plumes…

pour exprimer sa créativité et chasser les mauvais esprits !

—

Tarif 10€/atelier

Réservation 03 84 42 65 06

contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

www.atelierdessavoirfaire.fr .

L’Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers graines d’artisans Attrape-rêves avec Violette Derboux

L’événement Ateliers graines d’artisans Attrape-rêves avec Violette Derboux Ravilloles a été mis à jour le 2026-01-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE