Atelier des savoir-faire Capsules créatives Initiation à la linogravure Atelier des savoir -faire Ravilloles

Ravilloles

Atelier des savoir-faire Capsules créatives Initiation à la linogravure

Atelier des savoir -faire 1 Grand’rue Ravilloles Jura

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25 20:30:00

Date(s) :

2026-06-25

Capsules créatives Initiation à la linogravure

Et si votre jeudi soir devenait un moment pour créer, rencontrer et se déconnecter ?

Les jeudis, de 18h30 à 20h30, l’Atelier des savoir-faire propose des capsules créatives des ateliers d’initiation encadrés par des artisans pour découvrir un savoir-faire et réaliser une création. Ces ateliers sont accessibles à tous, à partir de 16 ans, sans prérequis.

Accès gratuit au musée et à la boutique de 17h à 18h30. Un verre de bienvenue vous sera offert.

JEUDI 25 JUIN

de 18h30 à 20h30

Initiation à la linogravure avec Manon ROB

Initiez-vous à la linogravure lors d’un atelier découverte accessible à tous. Apprenez les bases de cette technique d’impression artisanale dessin, gravure, encrage et tirage. Un moment créatif et convivial pour expérimenter, créer votre motif et repartir avec vos premières impressions originales.

Durée 2h | A partir de 16 ans | Tarif 30 € (matériel fourni)

Réservation en ligne .

Atelier des savoir -faire 1 Grand’rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

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English : Atelier des savoir-faire Capsules créatives Initiation à la linogravure

L’événement Atelier des savoir-faire Capsules créatives Initiation à la linogravure Ravilloles a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE