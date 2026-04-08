Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Poterie L’ Atelier des Savoir-Faire Ravilloles

Ravilloles

Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Poterie

L’ Atelier des Savoir-Faire 1 Grand rue Ravilloles Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Les mercredis pendant les vacances scolaires, les artisans de l’Atelier des savoir-faire invitent les enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation. Ces ateliers créatifs ont lieu à l’Atelier des Savoir-Faire à Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.

Mercredi 8 juillet 2026

Graines d’artisans Poterie

Avec Corinne JANIER

13/18 ans (de 10h à 12h) initiation au modelage de la terre et découverte du tour à poterie

7/12 ans (de 14h à 15h30) initiation au modelage de la terre et découverte du tour à poterie

4/ 6 ans (de 16h à 17h) découverte du modelage de la terre

Petits et grands découvriront la magie du tournage et du modelage. Tout en apprenant les caractéristiques de l’argile, en respectant les contraintes et en exploitant le potentiel de la terre, ils pourront créer leur propre pièce crue.

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Tarif 10€/atelier

Réservation 03 84 42 65 06

contact.asf@hautjurasaintclaude.fr .

L’ Atelier des Savoir-Faire 1 Grand rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

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English : Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Poterie

L’événement Atelier des Savoir-Faire Graines d’artisans Poterie Ravilloles a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE