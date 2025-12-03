Atelier des savoir-faire Visite guidée de l’exposition Coulisses en lumière L’artisanat d’art au service du spectacle Atelier des Savoir-Faire Ravilloles

Atelier des savoir-faire Visite guidée de l’exposition Coulisses en lumière L’artisanat d’art au service du spectacle

Atelier des Savoir-Faire 1 Grand’Rue Ravilloles Jura

Visite guidée de l’exposition Coulisses en lumière et de l’Atelier des savoir-faire

Entrez dans les coulisses du spectacle avec une visite guidée de l’exposition Coulisses en lumière . Vous y découvrez les métiers et les savoir-faire qui fabriquent la magie de la scène costumes, accessoires, décors, perruques ou effets spéciaux. Au fil du parcours, les gestes, les matériaux et les créations dévoilent comment naissent les personnages et les univers du théâtre, du cinéma ou de la fête foraine.

La visite commence par la découverte de l’Atelier des savoir-faire, installé dans une ancienne tournerie au cœur du Haut-Jura. Accompagné d’un médiateur, plongez dans l’histoire des métiers d’art du territoire et observez une démonstration de tournage sur bois, geste emblématique du Haut-Jura.

Pour compléter l’expérience, vous pouvez également parcourir le Sentier des savoir-faire, une balade artistique de 3 km reliant l’Atelier au village de Ravilloles, ponctuée d’œuvres d’artisans locaux entre nature et création. .

