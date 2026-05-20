Atelier des savoir-faire Capsules créatives Poterie création d’un pot ou un vase à la plaque en grès Atelier des savoir -faire Ravilloles
Atelier des savoir-faire Capsules créatives Poterie création d’un pot ou un vase à la plaque en grès Atelier des savoir -faire Ravilloles jeudi 18 juin 2026.
Ravilloles
Atelier des savoir-faire Capsules créatives Poterie création d’un pot ou un vase à la plaque en grès
Atelier des savoir -faire 1 Grand’rue Ravilloles Jura
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:30:00
fin : 2026-06-18 20:30:00
Date(s) :
2026-06-18
Capsules créatives Poterie création d’un pot ou un vase à la plaque en grès
Et si votre jeudi soir devenait un moment pour créer, rencontrer et se déconnecter ?
Les jeudis, de 18h30 à 20h30, l’Atelier des savoir-faire propose des capsules créatives des ateliers d’initiation encadrés par des artisans pour découvrir un savoir-faire et réaliser une création. Ces ateliers sont accessibles à tous, à partir de 16 ans, sans prérequis.
Accès gratuit au musée et à la boutique de 17h à 18h30. Un verre de bienvenue vous sera offert.
JEUDI 18 JUIN
de 18h30 à 20h30
Poterie création d’un pot ou un vase à la plaque en grès avec Corinne JANIER
Pas à pas, Corinne vous guidera dans la réalisation de votre objet. Elle vous initiera aux gestes à adopter pour réussir à dompter l’argile. Vous expérimenterez ses deux techniques préférées la technique de la plaque et celle du modelage à la main.
De la conception à la réalisation de votre vase ou pot, elle vous conseillera étape par étape, afin de créer un objet qui vous ressemble.
Vous pourrez repartir fièrement avec quelques semaines plus tard, après cuisson et émaillage.
Durée 2h | A partir de 16 ans | Tarif 30 € (matériel fourni)
Réservation en ligne .
Atelier des savoir -faire 1 Grand’rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr
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English : Atelier des savoir-faire Capsules créatives Poterie création d’un pot ou un vase à la plaque en grès
L’événement Atelier des savoir-faire Capsules créatives Poterie création d’un pot ou un vase à la plaque en grès Ravilloles a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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